Panamá Nacionales -  25 de septiembre de 2025 - 09:26

Metro de Panamá: Línea 1 funciona parcialmente entre Albrook y Fernández de Córdoba

La Línea 1 del Metro de Panamá mantiene servicio parcial entre Albrook y Fernández de Córdoba. Tramo El Ingenio–Los Andes permanece suspendido.

El Metro de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Metro de Panamá informó que el servicio en la Línea 1 se mantiene parcial, funcionando únicamente entre las estaciones Albrook y Fernández de Córdoba.

Estaciones en la línea 1 suspendidas por el Metro de Panamá

Por su parte, la circulación entre El Ingenio y Los Andes continúa suspendida, por lo que los usuarios deben planificar rutas alternativas.

Las autoridades recomiendan a los pasajeros mantenerse atentos a los comunicados oficiales del Metro para recibir actualizaciones sobre la normalización del servicio.

