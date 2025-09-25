Metro de Panamá: Línea 1 funciona parcialmente entre Albrook y Fernández de Córdoba

El Metro de Panamá informó que el servicio en la Línea 1 se mantiene parcial, funcionando únicamente entre las estaciones Albrook y Fernández de Córdoba.
Estaciones en la línea 1 suspendidas por el Metro de Panamá
Por su parte, la circulación entre El Ingenio y Los Andes continúa suspendida, por lo que los usuarios deben planificar rutas alternativas.
Las autoridades recomiendan a los pasajeros mantenerse atentos a los comunicados oficiales del Metro para recibir actualizaciones sobre la normalización del servicio.