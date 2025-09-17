Senan recibirá B/.3 millones para culminar reparación de aeronave

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N. 100-25, que autoriza la suscripción de la Adenda N.° 2 al Contrato de Servicio N.° DA-011-2021, entre el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) y la empresa Airbus DS Military Aircraft INC. (ADSMA), por un monto de B/.3 millones. El contrato, suscrito en 2021, contempla la reparación, actualización y mantenimiento de la aeronave C212-300, serie 376, matrícula AN-260, del Servicio Nacional Aeronaval ( Senan ) .

Los trabajos iniciaron el 1 de septiembre de 2021 y ya habían requerido una primera adenda en abril de 2023, debido al deterioro de piezas y pruebas adicionales necesarias para asegurar su aeronavegabilidad.

Gabinete aprueba B/.3 millones para reparar aeronave del Senan

image

El 16 de junio de 2025, Airbus solicitó al Minseg una extensión de tiempo y presupuesto, tras detectarse daños por corrosión y deterioro estructural durante las inspecciones. Estos hallazgos implicaban riesgos de seguridad y requerían reemplazos adicionales.

El Senan, a través de la Dirección Nacional de Mantenimiento Aéreo, avaló técnicamente los trabajos adicionales y destacó que la prolongada inactividad de la aeronave podría generar un deterioro mayor.

El Consejo Económico Nacional (CENA), en sesión del 14 de agosto de 2025, emitió opinión favorable para el incremento económico, lo que permitió la aprobación de esta segunda adenda. Con esta medida, el Gobierno busca asegurar la pronta reincorporación de la aeronave a las operaciones del Senan, garantizando seguridad y eficiencia en sus misiones.