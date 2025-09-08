Senan alerta sobre aumento de cocaína en carga contenerizada hacia Europa en 2025

En 2025, la carga contenerizada se ha convertido en la modalidad más utilizada por el crimen organizado transnacional para el traslado de drogas desde Sudamérica hacia Europa, confirmó el Servicio Nacional Aeronaval ( SENAN ) de Panamá.

Hasta la fecha, el Senan ha incautado 12,533 paquetes de cocaína en contenedores, lo que representa aproximadamente el 35% del total de droga decomisada en el país.

SENAN incautó paquetes de cocaína en contenedores este año

Entre las técnicas de ocultamiento detectadas se incluyen la modalidad Rip Off, el uso de contenedores refrigerados (frigoríficos), la contaminación en tomas de agua de buques y la contaminación directa a bordo. Estos métodos han permitido identificar rutas de alto riesgo, principalmente desde:

Puerto de Guayaquil, Ecuador y Puerto del Callao, Perú , hacia Europa.

y , hacia Europa. Puerto Santos, Brasil, con transbordo en África antes de llegar al continente europeo.

Recientemente, el Senan realizó la incautación de 553 paquetes de droga en un contenedor procedente de Guayaquil, con transbordo en Panamá y destino final en Málaga, España. Las autoridades refuerzan la vigilancia y los operativos en puertos estratégicos para frenar el ingreso de drogas mediante técnicas cada vez más sofisticadas.