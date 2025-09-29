Panamá Entrevistas -

Aseguran que lista de diputados para el Parlacen violaba artículos de la Constitución

Nivia Rossana Castrellón, presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio en las elecciones del 2024, indicó que con el fallo de la Corte Suprema sobre las listas para las candidaturas de diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), se confirma que este mecanismo violaba el artículo 1 de la Constitución, que establece que Panamá es un estado democrático, y el derecho del ciudadano a poder elegir libremente, también el artículo 4, de acatar las normas del derecho internacional, y el 147 sobre el principio de proporcionalidad.