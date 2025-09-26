Panamá Entrevistas -

Inmunidad que ofrece el Parlacen es inaceptable, según el sociólogo Danilo Toro

El sociólogo Danilo Toro opinó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que decretó inconstitucional la lista cerrada para elegir a los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), debe constituirse en un paso intermedio hacia la liberación del país de un compromiso que genera desperdicio de esfuerzo y dinero al Estado, y que ofrece inmunidad a quienes no la merecen.