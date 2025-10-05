Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre crisis del sistema de salud, corrupción y Parlacen

En la edición de Debate Abierto de este 5 de octubre se abordó la reducción de la lista de medicamentos con precios tope, la crisis del sistema de salud, la escogencia de los diputados del Parlacen, corrupción, el sistema penitenciario, entre otros temas, junto a Enma Pinzón, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Crónicas, Críticas y Degenerativas de Panamá; Domingo Moreno, dirigente de la Comisión Médica Negociadora Nacional; Manuel Zambrano, viceministro de Salud; Gabriel Tribaldos, abogado; Rubén Darío Campos, diputado del Parlacen; el diputado Luis Duke; el exdiputado Javier Ortega; y la Ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.