Condenan a 30 años de prisión a hombre por violación agravada y corrupción de menores en Tocumen

Un hombre fue condenado a 30 años de prisión tras ser declarado culpable por los delitos de actos libidinosos, violación agravada y corrupción de menores, en perjuicio de tres víctimas, informó el Ministerio Público.
Hechos ocurrieron entre 2011 y 2013
De acuerdo con el informe oficial, los hechos se registraron entre los años 2011 y 2013 en el corregimiento de Tocumen, en la provincia de Panamá.
Tras el desarrollo del proceso judicial y la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía, el tribunal determinó la responsabilidad penal del acusado y dictó la condena correspondiente.
Ministerio Público destacó el proceso judicial
El Ministerio Público reiteró su compromiso en la persecución de los delitos contra la integridad y libertad sexual, especialmente cuando las víctimas son menores de edad.
Las autoridades recordaron que estos delitos conllevan sanciones severas dentro del sistema penal panameño.
Llamado a denunciar
Las autoridades exhortaron a la población a denunciar cualquier caso relacionado con abuso o violencia sexual, recordando que existen canales confidenciales para brindar apoyo a las víctimas.