Panamá Nacionales -  11 de febrero de 2026 - 09:53

Condenan a 30 años de prisión a hombre por violación agravada y corrupción de menores en Tocumen

Un hombre fue condenado a 30 años de prisión por actos libidinosos, violación agravada y corrupción de menores en Tocumen.

Condenan a 30 años de prisión a hombre por violación agravada 

Condenan a 30 años de prisión a hombre por violación agravada 

ARCHIVO
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un hombre fue condenado a 30 años de prisión tras ser declarado culpable por los delitos de actos libidinosos, violación agravada y corrupción de menores, en perjuicio de tres víctimas, informó el Ministerio Público.

Hechos ocurrieron entre 2011 y 2013

De acuerdo con el informe oficial, los hechos se registraron entre los años 2011 y 2013 en el corregimiento de Tocumen, en la provincia de Panamá.

Tras el desarrollo del proceso judicial y la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía, el tribunal determinó la responsabilidad penal del acusado y dictó la condena correspondiente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2021593675571032533?s=20&partner=&hide_thread=false

‍ Ministerio Público destacó el proceso judicial

El Ministerio Público reiteró su compromiso en la persecución de los delitos contra la integridad y libertad sexual, especialmente cuando las víctimas son menores de edad.

Las autoridades recordaron que estos delitos conllevan sanciones severas dentro del sistema penal panameño.

Llamado a denunciar

Las autoridades exhortaron a la población a denunciar cualquier caso relacionado con abuso o violencia sexual, recordando que existen canales confidenciales para brindar apoyo a las víctimas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Se reanudan al 100% los trabajos del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá tras paro laboral

Saneamiento de Panamá iniciará instalación de tuberías en Casco Viejo y Vista Alegre

Nuevo edificio del ION en Ciudad de la Salud fortalece atención del cáncer en Panamá

Recomendadas

Más Noticias