Panamá reprueba en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 y no muestra avances

Panamá no logra avanzar en la lucha contra la corrupción. Según los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, el país repitió su calificación de 33/100, situándose en una posición crítica frente a la transparencia global.

Esta puntuación está por debajo de la media regional que es de 42/100.



Panamá: un desempeño por debajo de la media regional

La medición, que califica a 182 territorios donde 100 representa la máxima transparencia y 0 un nivel de corrupción elevado, revela que Panamá sigue estancado en sus políticas de integridad.

Con este puntaje, el país se ubica considerablemente por debajo de la media regional de las Américas, que es de 42/100. Este resultado coloca a la nación en la posición 116 del ranking mundial, reflejando una falta de mejoras estructurales en la administración pública y el sistema judicial durante el último periodo evaluado.