Panamá reprueba en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 y no muestra avances

Con un puntaje de 33 sobre 100, Panamá se mantiene por debajo del promedio regional y ocupa la posición 116 en el ranking mundial.

Panamá sigue con un alto índice de corrupción.

Nohe Pereira / Unsplash
Christopher Perez
Por Christopher Perez

Panamá no logra avanzar en la lucha contra la corrupción. Según los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, el país repitió su calificación de 33/100, situándose en una posición crítica frente a la transparencia global.

Panamá: un desempeño por debajo de la media regional

La medición, que califica a 182 territorios donde 100 representa la máxima transparencia y 0 un nivel de corrupción elevado, revela que Panamá sigue estancado en sus políticas de integridad.

Con este puntaje, el país se ubica considerablemente por debajo de la media regional de las Américas, que es de 42/100. Este resultado coloca a la nación en la posición 116 del ranking mundial, reflejando una falta de mejoras estructurales en la administración pública y el sistema judicial durante el último periodo evaluado.

