Inicia la temporada de cruceros 2025-2026 en el Canal con el paso del Queen Elizabeth

Este jueves dio inicio la temporada de cruceros 2025-2026 en el Canal de Panamá, con el paso del Queen Elizabeth, una de las embarcaciones más lujosas y reconocidas del mundo. El majestuoso crucero, que transporta a más de 2,000 pasajeros, marca oficialmente el comienzo de una nueva etapa para el turismo marítimo en el país.

Temporada de crucero celebrando el retorno del turismo internacional

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1976264916098220181&partner=&hide_thread=false Primeras imágenes del crucero Queen Elizabeth en su paso por el Canal de Panamá, con 2,000 pasajeros a bordo, el cual marca el inicio de la temporada 2025-2026. pic.twitter.com/gWYltzDfzu — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2025

De acuerdo con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), la vía interoceánica registró más de un millón de visitantes durante el último año, alcanzando y superando las cifras previas a la pandemia, incluso por encima de los niveles de 2019.

Las primeras imágenes del Queen Elizabeth cruzando las esclusas del Canal destacan la magnitud del evento, que simboliza la recuperación del turismo internacional y la relevancia de Panamá como destino estratégico para la industria de cruceros.