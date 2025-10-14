Fanáticos panameños arman fiesta frente al hotel de Surinam antes del duelo eliminatorio

Un grupo de fanáticos panameños protagonizó una inesperada “fiesta nocturna” frente al hotel donde se hospeda la Selección de Surinam, en la víspera del partido contra Panamá, correspondiente a la fecha 4 de la ronda final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Fanáticos panameños armaron fiesta frente al hotel de Surinam

Los aficionados, portando banderas, tambores y cornetas, llegaron al lugar con la intención de no dejar dormir a los jugadores visitantes y mostrar el entusiasmo que se vive en el país por la cita mundialista.

Sin embargo, la escena tomó un giro curioso cuando varios jugadores de Surinam salieron del hotel y comenzaron a bailar junto a los panameños, desatando risas, videos y una verdadera fiesta inesperada en plena madrugada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1978059393754173680&partner=&hide_thread=false Un grupo de fanáticos panameños acudió al hotel donde se encuentra la Selección de Surinam, para festejar. pic.twitter.com/axHxSuxN8x — Telemetro Reporta (@TReporta) October 14, 2025

El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el ambiente de pasión y alegría del fútbol panameño, aunque otros criticaron el exceso de ruido previo a un partido oficial.

Panamá busca seguir firme rumbo al Mundial

La Selección Mayor de Panamá enfrentará esta noche a Surinam en el Estadio Rommel Fernández, con la misión de sumar tres puntos clave en su camino al Mundial de 2026. El encuentro promete emociones fuertes, con un estadio lleno y una afición que ya demostró incluso antes del pitazo inicial que la pasión por “La Roja” no tiene descanso.