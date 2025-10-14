Fútbol Deportes -  14 de octubre de 2025 - 07:59

Fanáticos panameños arman fiesta frente al hotel de Surinam antes del duelo eliminatorio

Fanáticos panameños armaron fiesta frente al hotel de Surinam antes del partido eliminatorio rumbo al Mundial 2026 en el Rommel Fernández.

Fanáticos panameños arman fiesta

Fanáticos panameños arman fiesta

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un grupo de fanáticos panameños protagonizó una inesperada “fiesta nocturna” frente al hotel donde se hospeda la Selección de Surinam, en la víspera del partido contra Panamá, correspondiente a la fecha 4 de la ronda final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Fanáticos panameños armaron fiesta frente al hotel de Surinam

Los aficionados, portando banderas, tambores y cornetas, llegaron al lugar con la intención de no dejar dormir a los jugadores visitantes y mostrar el entusiasmo que se vive en el país por la cita mundialista.

Sin embargo, la escena tomó un giro curioso cuando varios jugadores de Surinam salieron del hotel y comenzaron a bailar junto a los panameños, desatando risas, videos y una verdadera fiesta inesperada en plena madrugada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1978059393754173680&partner=&hide_thread=false

El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el ambiente de pasión y alegría del fútbol panameño, aunque otros criticaron el exceso de ruido previo a un partido oficial.

Panamá busca seguir firme rumbo al Mundial

La Selección Mayor de Panamá enfrentará esta noche a Surinam en el Estadio Rommel Fernández, con la misión de sumar tres puntos clave en su camino al Mundial de 2026. El encuentro promete emociones fuertes, con un estadio lleno y una afición que ya demostró incluso antes del pitazo inicial que la pasión por “La Roja” no tiene descanso.

En esta nota:
Seguir leyendo

Panamá vs Surinam: hora, canal y todos los detalles del partido de este martes 14 de octubre

Activan operativo de seguridad previo al partido Panamá vs Surinam en el Rommel Fernández

Boletos agotados para Panamá vs. Surinam en el Rommel Fernández; FEPAFUT alerta a revendedores

Recomendadas

Más Noticias