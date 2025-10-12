Ministerio Público busca a Junier Lozano por doble homicidio en San Miguelito

El Ministerio Público informó que se mantiene en la búsqueda de Junier Javier Lozano Pérez, alias “Cholo”, requerido por los delitos de doble homicidio y tentativa de homicidio, ocurridos el 10 de octubre de 2025.
