Panamá Nacionales -  12 de octubre de 2025 - 10:12

Ministerio Público busca a Junier Lozano por doble homicidio en San Miguelito

El Ministerio Público ha habilitado los números telefónicos 507-3321, 507-3329, 524-2514 y 511-9081 para que la ciudadanía brinde información relevante.

Ministerio Público busca a sospechoso por doble homicidio.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público informó que se mantiene en la búsqueda de Junier Javier Lozano Pérez, alias “Cholo”, requerido por los delitos de doble homicidio y tentativa de homicidio, ocurridos el 10 de octubre de 2025.

De tener información sobre su paradero, las autoridades solicitan comunicarse con la Fiscalía Regional de San Miguelito a los teléfonos 507-3321, 507-3329, 524-2514 o 511-9081.

