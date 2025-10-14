El Ministerio Público informó que se ordenó la detención provisional de un hombre de 23 años por el presunto delito de violación carnal en perjuicio de una menor, hecho ocurrido en la comarca Emberá Wounaan entre los meses de enero y agosto de 2025.
Panamá Nacionales - 14 de octubre de 2025 - 15:01
Ordenan detención provisional de un hombre por presunta violación a menor en la comarca Emberá Wounaan
