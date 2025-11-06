Unión de Santeños de Juan Díaz celebrará el Grito de la Villa de Los Santos con el gran desfile de carretas

La Unión de Santeños Residentes en Juan Díaz, junto a su reina Athenas Michell Araúz Herrera, invita a la ciudadanía en la provincia de Panamá a participar en las actividades protocolares y el tradicional desfile de carretas en conmemoración del Primer Grito de Independencia de 1821, que se desarrollarán del domingo 9 al lunes 10 de noviembre.
Actividades de la Unión de Santeños de Juan Díaz para este lunes
Domingo 9 de noviembre
Lugar: Parque Heliodoro Patiño de Juan Díaz
6:00 p.m. – Concurso de Toque de Tambor
Una noche llena de folclore, talento y tradición, donde los sonidos del tambor santeño harán vibrar los corazones de los asistentes.
Lunes 10 de noviembre
Lugar: Vía José Agustín Arango - Juan Díaz
- 7:00 a.m. - Misa Típica, Iglesia Nuestra Señora del Carmen de Juan Díaz.
- 9:00 a.m. – Acto protocolar, estacionamientos del Estadio Rommel Fernández.
- 10:00 a.m. - Gran Desfile Cívico y Folclórico
En el desfile participarán delegaciones folclóricas, centros educativos, bandas de música y representaciones culturales, que llenarán de color, alegría y orgullo patrio las calles del corregimiento.
