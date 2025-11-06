Panamá Nacionales -  6 de noviembre de 2025 - 15:58

Unión de Santeños de Juan Díaz celebrará el Grito de la Villa de Los Santos con el gran desfile de carretas

La Unión de Santeños Residentes en Juan Díaz invita a la ciudadanía a participar del desfile del Primer Grito de Independencia de la Villa de Los Santos.

Unión de Santeños anuncia el gran desfile de carretas.

La Unión de Santeños Residentes en Juan Díaz, junto a su reina Athenas Michell Araúz Herrera, invita a la ciudadanía en la provincia de Panamá a participar en las actividades protocolares y el tradicional desfile de carretas en conmemoración del Primer Grito de Independencia de 1821, que se desarrollarán del domingo 9 al lunes 10 de noviembre.

Actividades de la Unión de Santeños de Juan Díaz para este lunes

Domingo 9 de noviembre

Lugar: Parque Heliodoro Patiño de Juan Díaz

6:00 p.m. – Concurso de Toque de Tambor

Una noche llena de folclore, talento y tradición, donde los sonidos del tambor santeño harán vibrar los corazones de los asistentes.

Lunes 10 de noviembre

Lugar: Vía José Agustín Arango - Juan Díaz

  • 7:00 a.m. - Misa Típica, Iglesia Nuestra Señora del Carmen de Juan Díaz.
  • 9:00 a.m. – Acto protocolar, estacionamientos del Estadio Rommel Fernández.
  • 10:00 a.m. - Gran Desfile Cívico y Folclórico

En el desfile participarán delegaciones folclóricas, centros educativos, bandas de música y representaciones culturales, que llenarán de color, alegría y orgullo patrio las calles del corregimiento.

