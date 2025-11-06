Naviferias 2025 del IMA iniciarán pronto con venta de jamón picnic

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el inicio de las Naviferias 2025 durante el mes de diciembre, comenzando en la provincia de Chiriquí, como parte de la tradicional jornada que marca el inicio de la temporada navideña en todo el país.

El director del IMA, Nilo Murillo, destacó que este año las ferias contarán con una nueva logística orientada a mejorar la atención y agilizar el proceso de compra, garantizando una experiencia más cómoda para las familias panameñas.

El director del @IMA_Pma, Nilo Murillo, confirmó que las Naviferias este año iniciarán en la provincia de Chiriquí, y adelantó que se realizarán algunos cambios en la logística para mejorar la atención.

Las Naviferias son una iniciativa del Gobierno Nacional que busca apoyar a los productores locales y ofrecer a la población alimentos de primera necesidad a precios accesibles durante las festividades de fin de año. La caja navideña tendrá un costo de B/.15.00 e incluirá productos esenciales como jamón picnic, arroz, guandú, azúcar, sal y piña en rodajas o aceite.

Murillo informó que el IMA habilitará más de 160 puntos de venta en todo el territorio nacional y que además de las cajas, se ofrecerán frutas, legumbres, carnes, mariscos, repostería y artesanías, promoviendo la participación de pequeños y medianos productores.