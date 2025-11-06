FENAECCD advierte sobre falta de regulación en uso de medicamentos biotecnológicos en Panamá

La presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas ( FENAECCD ) , Enma Pinzón, expresó su preocupación por la falta de reglamentación completa en torno al uso y control de los medicamentos biotecnológicos y biosimilares en Panamá.

FENAECCD alerta sobre vacíos en control de biosimilares

Indicó que desde 2006 se ha trabajado en normativas sobre estos medicamentos, y que con la Ley 419 de febrero de 2024 se dio un paso importante al definir los conceptos de biotecnológico innovador y biosimilar. Sin embargo, destacó que “esos segmentos aún no están reglamentados y quedan pendientes de desarrollo normativo”.

"La ley obliga a la Caja a que con un año de anticipación tiene que surtirse, lógicamente tuvo que hacer los actos de forma tradicional y no negociación de precio país, que es como es mejor porque ahorras por economía de escala porque estás sumandos los consumos de Caja con los… pic.twitter.com/hNQl45WP0p — Telemetro Reporta (@TReporta) November 6, 2025

La dirigente añadió que en 2020 ingresaron al país varios biosimilares utilizados principalmente para tratar enfermedades autoinmunes. No obstante, de los tres productos incorporados por la Caja de Seguro Social (CSS), solo uno no presentó reclamos, mientras que los demás generaron reportes de posibles efectos adversos.

“Los reportes de farmacovigilancia en Panamá no son vinculantes y la Caja solo compra por precio. ¿Cómo se evalúa si un producto fue eficaz o no?”, cuestionó Pinzón, quien resaltó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y seguimiento clínico una vez los pacientes empiezan a utilizar estos medicamentos.