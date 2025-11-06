Ministerio Público recuerda que no hay que esperar horas para reportar una desaparición

El Ministerio Público informó sobre el hallazgo del cuerpo sin vida del joven Esteban De León, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 31 de octubre. El cuerpo fue localizado este miércoles 5 de noviembre en el sector 2 de Las Paredes, en el corregimiento de 24 de Diciembre, al este de la ciudad de Panamá.

Tras conocerse la desaparición, la institución indicó que se activaron los mecanismos de búsqueda e investigación establecidos en su protocolo institucional, lo que incluyó verificaciones en distintos puntos del área, allanamientos en sectores específicos y recorridos de búsqueda en lugares vinculados con el caso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1986402817930645586&partner=&hide_thread=false Tras el hallazgo del cuerpo sin vida del joven Esteban De León en el sector de Las Paredes, el Ministerio Público comunicó que luego de reportarse la desaparición se activaron los mecanismos de búsqueda e investigación establecidos en el protocolo institucional y se realizaron… pic.twitter.com/YICwBZJ9kY — Telemetro Reporta (@TReporta) November 6, 2025

El Ministerio Público recalcó además que no es necesario esperar 24, 48 ni 72 horas para reportar una desaparición y que toda denuncia debe presentarse de inmediato si existe una duda razonable sobre el paradero de una persona.

Familiares y amigos del joven acudieron al lugar del hallazgo para realizar el reconocimiento del cadáver, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.