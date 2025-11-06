Panamá Nacionales -

Ministerio Público se refirió en un comunicado a investigación por desaparición de Estebán De León

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida del joven Esteban De León en el sector de Las Paredes, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que informó que que luego de reportarse la desaparición se activaron los mecanismos de búsqueda e investigación establecidos en el protocolo institucional y se realizaron verificaciones en distintos puntos del área, diligencias de allanamiento en sectores específicos y recorridos de búsqueda en lugares vinculados con la investigación.