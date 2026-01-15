Panamá Nacionales -

Conferencia del presidente de Panamá, José Raúl Mulino: 15 de enero de 2026

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, abordó varios temas en su conferencia semanal, en la que además anunció que el Gobierno Nacional cumplirá con el pago de los intereses por mora de la segunda partida del décimo tercer mes retenida entre los años 1972 y 1983.

Mulino dio detalles sobre los viajes que hará a Paraguay y Suiza, y se refirió a la polémica surgida entre el Ejecutivo y la Alcaldía de San Miguelito por el servicio de recolección de basura.