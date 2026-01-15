Recolección de basura: ENSA cancelará fondos que entregaba a la Alcaldía de San Miguelito

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró que no existen intereses de negociado en la decisión del Ejecutivo de intervenir la recolección de basura en el distrito de San Miguelito, y confirmó que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) será la entidad encargada del servicio.

Durante declaraciones públicas, Mulino también informó que los fondos que la empresa ENSA entregaba a la Alcaldía de San Miguelito serán cancelados, como parte del nuevo esquema de control del servicio de recolección de desechos.

"No hay ningún tipo de interés de negociado. Aquí la Autoridad de Aseo es la que va a encargarse del tema", subrayó el mandatario.

El presidente reaccionó además a los señalamientos de la alcaldesa Irma Hernández, quien había insinuado la existencia de intereses detrás de la intervención del Ejecutivo. “Yo no sé de qué intereses está hablando la señora esta”, declaró Mulino, al rechazar las acusaciones.

“San Miguelito está controlado”, asegura la AAUD

Por su parte, el administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, Ovil Moreno, aseguró durante una conferencia de prensa que la situación en San Miguelito ha sido estabilizada tras la intervención estatal.

“Hoy podemos decir que San Miguelito está controlado”, afirmó Moreno.

El funcionario indicó que la AAUD mantiene un operativo permanente para evitar que se repita la crisis que afectó al distrito a finales de 2024 e inicios de 2025.

Mulino relata la gravedad de la crisis de basura

El presidente Mulino explicó que la decisión del Ejecutivo respondió a una situación crítica que ponía en riesgo la salud pública de los residentes del distrito.

“Nosotros el primero de enero cumplimos ayudando al pueblo de San Miguelito, que se lo iba a comer la basura. Yo me escandalicé cuando me hicieron llegar videos y vi toneladas de basura por todo San Miguelito”, relató.

Según el mandatario, la acumulación de desechos llegó a tal punto que algunas calles perdieron un carril completo debido a los cerros de basura.

"Habían calles que ya no eran de dos vías, eran de una sola vía porque la basura se había comido una", sostuvo.

Mulino indicó que la intervención se realizó amparada en el artículo 235 de la Constitución Política y en la ley que rige a la Autoridad de Aseo, con el objetivo de aliviar el problema a los usuarios y garantizar un servicio continuo.