Comisión de Ambiente hace un llamado a las autoridades por recolección de basura en San Miguelito

El diputado presidente de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional, Lenín Ulate, solicitó a las autoridades de la Alcaldía de San Miguelito, la Contraloría General de la República y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario a ponerse de acuerdo. Ese presentación de un informe por la gestión realizada en los últimos meses.