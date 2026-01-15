Recolección de basura: Consejo de San Miguelito pide reunión a la AAUD

El Consejo Municipal de San Miguelito se pronunció este miércoles sobre la situación de la recolección de los desechos sólidos en el distrito, tras el anuncio de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) de asumir el control del servicio.

El presidente del Concejo, Juan Barsallo, informó que han solicitado formalmente un acercamiento con la AAUD para conocer de primera mano la planificación, estrategia y el plan operativo que se implementará en el distrito.

Contenido relacionado: Contraloría defiende proceso de contratación de basura en San Miguelito

“La Autoridad de Aseo ya ha dado un anuncio y nosotros hemos solicitado una reunión para conocer cuál es el plan y la estrategia que se va a tener dentro del distrito. Como Concejo estaremos fiscalizando que lo que se ejecute se haga de la mejor manera”, señaló Barsallo. “La Autoridad de Aseo ya ha dado un anuncio y nosotros hemos solicitado una reunión para conocer cuál es el plan y la estrategia que se va a tener dentro del distrito. Como Concejo estaremos fiscalizando que lo que se ejecute se haga de la mejor manera”, señaló Barsallo.

Consejo Municipal de San Miguelito pide conocer plan de recolección de basura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2011768906101207281?s=20&partner=&hide_thread=false Iván Cheribin, vicepresidente del Consejo Municipal de San Miguelito, sobre la situación de la recolección de los desechos en el distrito: “le solicitamos formalmente al director de la Autoridad de Aseo que se reuniera con nosotros para conocer, porque definitivamente a nosotros… pic.twitter.com/C4FRueF7tp — Telemetro Reporta (@TReporta) January 15, 2026

El presidente del Concejo destacó que desde julio de 2024 el órgano municipal actuó con responsabilidad al autorizar a la alcaldesa a explorar alternativas para garantizar el servicio de recolección, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos.

Según explicó, mediante el Acuerdo N.° 73 del 16 de julio de 2024, se ratificó el Acuerdo 72, que permitió a la administración municipal evaluar opciones con empresas privadas.

“Desde 2024 hemos sido responsables para que se iniciara un proceso de licitación, contratación o exploración de alternativas dentro de los tiempos correctos. Las decisiones administrativas no son de este Concejo; nosotros aprobamos, desaprobamos o acompañamos, pero la ejecución corresponde a la administración municipal”, aclaró. “Desde 2024 hemos sido responsables para que se iniciara un proceso de licitación, contratación o exploración de alternativas dentro de los tiempos correctos. Las decisiones administrativas no son de este Concejo; nosotros aprobamos, desaprobamos o acompañamos, pero la ejecución corresponde a la administración municipal”, aclaró.

Decisiones oportunas para la recolección de San Miguelito

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2011767509515436070?s=20&partner=&hide_thread=false Iván Cheribin, vicepresidente del Consejo Municipal de San Miguelito, sobre la situación de la recolección de los desechos en el distrito: “en el 2023 yo propuse al alcalde anterior que iniciara estas conversaciones. El 16 de julio de 2024, a días de haber empezado nuestra… pic.twitter.com/rkdTtoVl8R — Telemetro Reporta (@TReporta) January 15, 2026

Por su parte, el vicepresidente del Consejo Municipal, Iván Cheribin, aseguró que el tema no es improvisado y que desde administraciones anteriores se venía advirtiendo la necesidad de tomar decisiones oportunas.

Te puede interesar: AAUD asume recolección de basura en San Miguelito y descarta aumento en la tasa de aseo

“En 2023 propuse al alcalde anterior que iniciara estas conversaciones. En julio de 2024, apenas iniciamos nuestra gestión, volvimos a plantear la autorización. La responsabilidad del Concejo es garantizar salud, seguridad y paz a través de los servicios públicos”, indicó. “En 2023 propuse al alcalde anterior que iniciara estas conversaciones. En julio de 2024, apenas iniciamos nuestra gestión, volvimos a plantear la autorización. La responsabilidad del Concejo es garantizar salud, seguridad y paz a través de los servicios públicos”, indicó.

Cheribin reconoció que la resolución emitida por la Junta Directiva de la AAUD tomó por sorpresa al Concejo, pero afirmó que debe verse como una oportunidad para mejorar el servicio.

Decisión del Ejecutivo toma por sorpresa a gobierno local

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2011765117843656928?s=20&partner=&hide_thread=false Juan Barsallo, presidente del Consejo Municipal de San Miguelito, sobre la recolección de los desechos en el distrito: “la Autoridad de Aseo ya ha dado un anuncio y nosotros hemos solicitado una reunión, un acercamiento para una planificación, ver cual es el plan, la estrategia… pic.twitter.com/WD3myrHXk6 — Telemetro Reporta (@TReporta) January 15, 2026

“Solicitamos formalmente al director de la Autoridad de Aseo que se reuniera con nosotros. Nos tomó por sorpresa, como al resto del país, pero no podemos rechazar la oportunidad de darle tranquilidad a nuestra gente”, manifestó. “Solicitamos formalmente al director de la Autoridad de Aseo que se reuniera con nosotros. Nos tomó por sorpresa, como al resto del país, pero no podemos rechazar la oportunidad de darle tranquilidad a nuestra gente”, manifestó.

Asimismo, subrayó que el Concejo Municipal tiene un rol clave en la aprobación de acuerdos y contratos, y que su responsabilidad va más allá de diferencias políticas.

“Esto no tiene bandos, tiene un solo objetivo: garantizar un servicio eficiente para San Miguelito”, puntualizó.

En tanto, la representante de Victoriano Lorenzo, Sheyla Grajales, reiteró la disposición del Concejo de trabajar de forma coordinada con las autoridades para asegurar la continuidad del servicio.