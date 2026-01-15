Condenan a tres personas a prisión tras aplicar el cepo a un cacique en la comarca Ngäbe Buglé

Tres personas fueron condenadas a 4 años y 2 meses de prisión por los delitos de tomar justicia por mano propia y privación de libertad, tras un caso ocurrido en la Comarca Ngäbe Buglé, donde un cacique regional fue sometido al cepo , un castigo tradicional de la región.

De acuerdo con la sentencia, los condenados incurrieron en ambos delitos al retener y castigar al cacique sin ningún respaldo legal, vulnerando sus derechos fundamentales, pese a que el cepo forma parte de prácticas ancestrales en algunas comunidades indígenas.

Las autoridades judiciales determinaron que, si bien existen mecanismos tradicionales de resolución de conflictos dentro de las comarcas, estos no pueden aplicarse de forma arbitraria ni violar derechos humanos, ni sustituir los procedimientos establecidos por la ley panameña.

El tribunal recalcó que ninguna persona puede ser privada de su libertad ni castigada físicamente sin el debido proceso, incluso en contextos de autoridad tradicional, por lo que la acción fue considerada un acto de justicia por mano propia.

El caso generó debate sobre los límites entre la justicia ancestral y el sistema penal, y la necesidad de que las autoridades tradicionales actúen en coordinación con las instancias judiciales correspondientes.