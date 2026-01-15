Panamá Nacionales -

Consejo Municipal de San Miguelito se pronuncia por crisis de la recolección de los desechos

Los concejales del distrito de San Miguelito se pronunciaron sobre la situación relacionada con la crisis en la recolección de los desechos en el distrito, y manifestaron su disposición de trabajar con la AAUD y el Gobierno Central, ante la preocupación por el manejo de los desechos a partir del 19 de enero. Juan Barsallo, presidente del Consejo Municipal de San Miguelito, dijo que en 2024 los concejales aprobaron el acuerdo que autorizaba a la alcaldesa Irma Hernández a explorar soluciones con empresas para la recolección y disposición de los desechos, sin embargo, “las decisiones administrativas no son de este Concejo, nosotros podemos aprobar, desaprobar, acompañar, pero al final las decisiones administrativas no son del Concejo”.