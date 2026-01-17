MOP inicia trabajos del proyecto Ruta del Café y segunda entrada de Boquete

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) informó que a partir de este sábado inician los trabajos del proyecto Ruta del Café más segunda entrada de Boquete, en el corregimiento de Los Naranjos, distrito de Boquete.

La entidad detalló que, debido al desarrollo de las obras, se implementarán cierres y cambios temporales en la circulación vehicular, los cuales se mantendrán por un periodo aproximado de cuatro meses.

MOP inicia trabajos del proyecto Ruta del Café

Según el MOP, la vía Jaramillo Abajo permanecerá habilitada con un solo paño, mientras duren los trabajos. En tanto, la vía Jaramillo Centro – Bajo Boquete y la vía Jaramillo Arriba – Jaramillo Abajo estarán cerradas temporalmente.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas, conducir con precaución y atender la señalización colocada en el área para evitar accidentes y congestionamientos.

El proyecto Ruta del Café y la segunda entrada de Boquete busca mejorar la conectividad, la seguridad vial y el flujo vehicular en una de las zonas turísticas y productivas más importantes de la provincia de Chiriquí.