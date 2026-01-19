Panamá Nacionales -

Administrador de AAUD detalla plan para recolección de la basura en San Miguelito

A partir de este lunes la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) asume la competencia oficial del servicio de recolección de la basura en San Miguelito. Ovil Moreno, administrador de la entidad, explicó que se han establecido 25 macrorutas que se subdividen en microrutas para abarcar los nueve corregimientos y aseguró que no se aumentará el costo de la tasa de aseo.