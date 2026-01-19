Así funciona la recolección de basura en San Miguelito: horarios y frecuencias

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) asumió este lunes la competencia formal de la recolección de desechos en el distrito de San Miguelito , tras activar una estructura operativa que incluye recurso humano, flota vehicular y rutas definidas para garantizar el servicio diario.

AAUD: Rutas y horarios de recolección por corregimiento

El plan operativo contempla 25 macrorutas, subdivididas en microrutas que cubren los nueve corregimientos del distrito, con frecuencia diaria. Según el cronograma oficial, áreas como Arnulfo Arias, Omar Torrijos, José Domingo Espinar, Belisario Porras, Victoriano Lorenzo, Mateo Iturralde, Amelia Denis de Icaza, Rufina Alfaro y Belisario Frías contarán con servicio de recolección diaria de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

AAUD Rutas y horarios de recolección por corregimiento. AAUD

Operativo y personal

Para esta nueva etapa, la AAUD nombró un director de Operaciones para la regional de San Miguelito, junto a tres coordinadores, 14 supervisores y 30 recolectores. A este equipo se suman 70 damas de barrido, privadas de libertad que participan en el programa Plan Libertad, como parte del apoyo comunitario.

La entidad estima una flota de 67 equipos, compuesta por camiones compactadores, volquetes, retroexcavadoras y otros vehículos de apoyo interinstitucional, destinados a la recolección de desechos sólidos urbanos, comerciales y domiciliarios.

Para consultas, quejas o reportes, la AAUD habilitó la línea telefónica 6535-1987 y el canal de WhatsApp 6535-1761, exclusivos para residentes de San Miguelito.