Representante de José Domingo Espinar se refiere al problema de la basura en San Miguelito

El representante de José Domingo Espinar, Guillermo García, se refirió al problema de la basura en San Miguelito, explicó por qué se pidió el apoyo de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario el año pasado para la recolección, la cual a partir de este lunes 19 de enero asumirá este servicio, y detalló el plan elaborado por las autoridades locales, el cual será entregado a la AAUD.