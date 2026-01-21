Caso Odebrecht: jueza ordena desalojar sala durante audiencia de validación de acuerdo de pena

La jueza Baloísa Marquinez ordenó este martes el desalojo de la sala de audiencias luego de que algunos imputados en el caso Odebrecht solicitaran que la audiencia de validación de acuerdo de pena se realizara de manera reservada.

La decisión se produjo tras la petición formal presentada por las defensas, quienes argumentaron la necesidad de restringir el acceso del público y de los medios durante el desarrollo de esta diligencia judicial.

Ante la solicitud, la jueza Marquinez dispuso que la audiencia continuara sin presencia de terceros, medida que generó atención debido al alto perfil del proceso y al interés público que rodea el caso Odebrecht, uno de los mayores escándalos de corrupción en el país.

El proceso de validación de acuerdos de pena forma parte de los mecanismos contemplados en el sistema penal acusatorio, mediante los cuales los imputados pueden aceptar responsabilidad a cambio de beneficios procesales, siempre bajo la aprobación del juez competente.

El caso Odebrecht involucra a exfuncionarios y particulares señalados por presuntos delitos relacionados con corrupción, blanqueo de capitales y contra la administración pública, derivados de contratos de obras públicas en Panamá.

Hasta el momento, las autoridades judiciales no han brindado mayores detalles sobre los alcances de los acuerdos cuya validación fue solicitada ni sobre los imputados específicos beneficiados por el procedimiento reservado.