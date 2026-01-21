Panamá Nacionales -

Se desarrolla el quinto día de audiencia del Caso Odebrecht

Este miércoles se reanudó el juicio por el caso Odebrecht. El Ministerio Público solicitó una audiencia reservada para la validación del tercer acuerdo de pena alcanzado desde el inicio del proceso el pasado 12 de enero. Posteriormente, los abogados defensores procedieron a plantear sus objeciones sobre las pruebas extraordinarias presentadas por la Fiscalía Anticorrupción, siendo la falta de idoneidad de los traductores la principal.