Panamá inaugura clínica de lepra en el Instituto Gorgas como avance a su eliminación

Este martes fue inaugurada la Clínica de Lepra en el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, un espacio especializado destinado al seguimiento integral y multidisciplinario de pacientes diagnosticados con esta enfermedad en Panamá.

Clínica de Lepra: atención especializada y prevención

La nueva clínica ofrecerá atención continua e incorporará las especialidades médicas necesarias según la evolución de cada paciente. El doctor Edwin Aizpurúa, jefe de la Sección de Control de la Tuberculosis y Lepra del Ministerio de Salud (MINSA), destacó que Panamá se encuentra en una etapa avanzada hacia la eliminación de la lepra, al no registrar casos autóctonos en los últimos años.

El especialista explicó que, gracias a los programas de detección temprana, diagnóstico oportuno y tratamiento efectivo, se ha logrado una reducción significativa de nuevos casos a nivel nacional. Añadió que actualmente se aplican estrategias de profilaxis para los contactos de pacientes, utilizando medicamentos como la rifampicina, con el fin de prevenir el desarrollo de la enfermedad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2016253430981964026?s=20&partner=&hide_thread=false Este martes se llevó a cabo la apertura oficial de la Clínica de Lepra en el @InstitutoGorgas, un espacio especializado destinado a darle seguimiento integral a los pacientes diagnosticados con esta enfermedad, ofrecerá atención continua y multidisciplinaria, incorporando las… pic.twitter.com/vf464qk6v0 — Telemetro Reporta (@TReporta) January 27, 2026

Situación actual y llamado a la población

Durante el año 2025 se diagnosticaron cinco casos de lepra en el país, de los cuales tres se registraron en la provincia de Chiriquí y dos en el distrito de San Miguelito. El MINSA informó que, según los lineamientos internacionales, el objetivo regional es que el 90 % de los diagnósticos se realicen sin presencia de discapacidad.

La lepra, también conocida como Mal de Hansen, puede presentar síntomas graduales como manchas en la piel con pérdida de sensibilidad, adormecimiento en extremidades y debilidad muscular. Las autoridades reiteraron el llamado a acudir oportunamente a los centros de salud ante cualquier síntoma, para lograr un diagnóstico temprano y prevenir complicaciones.