Confirma el hallazgo de una nueva especie de escarabajo en Panamá

Panamá suma una nueva especie a su biodiversidad. Un artículo científico publicado recientemente documenta el descubrimiento de un escarabajo endémico identificado durante giras de campo realizadas en 2022 en áreas de la cordillera central del país.

Un hallazgo de escarabajo en la cordillera central

La nueva especie fue descubierta en zonas de la provincia de Veraguas y la comarca de Ngäbe-Buglé, específicamente en áreas cercanas al Parque Nacional Santa Fe y sectores aledaños a la represa Fortuna. El hallazgo se dio como parte de un estudio sobre la diversidad de escarabajos en distintos niveles de perturbación ambiental, que incluían bosques prístinos, áreas de amortiguamiento y zonas intervenidas.

El escarabajo fue identificado por el investigador Manuel David Barría González, de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), junto a un equipo de científicos nacionales e internacionales. Tras un análisis comparativo, se confirmó que se trataba de una especie inédita para la ciencia.

Manuel David Barría González Investigador Manuel David Barría González. TReeporta

Importancia científica y ambiental

Hasta el momento la distribución conocida de esta especie es exclusiva de Panamá, lo que lo convierte en una especie endémica.

Los investigadores destacan que los escarabajos cumplen un rol clave en los ecosistemas, ya sea como descomponedores, depredadores, polinizadores o indicadores de la salud de los bosques. Por su sensibilidad a los cambios ambientales, especies como esta pueden ser utilizadas en estudios de impacto ambiental y conservación.

Actualmente, se han registrado más de 550 especies de escarabajos de esta superfamilia en Panamá, lo que refuerza la alta biodiversidad del país y la importancia de seguir explorando y protegiendo sus ecosistemas.