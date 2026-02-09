Diputada Walkiria Chandler anuncia que está embarazada de su primer hijo

La diputada de la coalición Vamos, Walkiria Chandler, anunció en sus redes sociales que está en la dulce espera de su primer hijo. "Con el corazón lleno de ilusión, les comparto que desde mi familia estamos esperando a nuestro primer hijo", compartió la diputada.

"Como diputada independiente, creo firmemente en la importancia de ejercer nuestros derechos con naturalidad y visibilidad. Mi embarazo y mi futura maternidad son parte de esos derechos que defiendo para todas las mujeres panameñas. Quiero ser un ejemplo de que el servicio público y la maternidad no solo son compatibles, sino que se potencian", agregó en su publicación.

La diputada del circuito 8-3 aseguró que continuará trabajando en un plan detallado para garantizar la continuidad de su labor durante su embarazo.

Con el mensaje: "Sigamos adelante, con esperanza, trabajo y más amor. ¿Qué sueños tienen ustedes para el Panamá que heredarán sus hijos e hijas?", finalizó su emotivo comunicado.

En los comentarios de la publicación, compañeros de la coalición y de la Asamblea Nacional la felicitaron y le desearon bendiciones tanto a los futuros padres como al nuevo integrante de la familia.