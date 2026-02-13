Ministra del MIDES visita el CAI de tocumen tras denuncia de irregularidades

La presidenta de la junta directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y ministra de Desarrollo Social (MIDES), Beatriz Carles, realizó una visita de inspección al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, acompañada por representantes del Unicef.

El recorrido se llevó a cabo en medio de recientes denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el funcionamiento del centro.

Evaluación de protocolos y atención a menores

Durante la visita, Carles inspeccionó las áreas de atención, sostuvo reuniones con el personal del centro y conversó con la directora de Unicef en Panamá, Sandie Blanchet, sobre los protocolos de protección y estándares de calidad en la atención a la niñez.

IMG-20260213-WA0023

Según las autoridades, la inspección forma parte de una estrategia de supervisión directa orientada a fortalecer los mecanismos de protección infantil en el país.

Gobierno asegura que investigará denuncias

Carles afirmó que el Gobierno Nacional está adoptando medidas para corregir cualquier falla detectada dentro del sistema de protección.

La funcionaria destacó que la prioridad es garantizar el interés superior del menor y aseguró que las autoridades no ignorarán ninguna situación que pueda poner en riesgo a los niños y adolescentes.

Asimismo, reiteró que las denuncias serán investigadas de manera seria y objetiva para determinar posibles irregularidades.

IMG-20260213-WA0022

Unicef insiste en reforzar estándares de protección

Durante la visita, representantes de Unicef resaltaron la importancia de fortalecer los estándares de protección y promover entornos seguros para la niñez, especialmente en centros de atención institucional.

Las autoridades indicaron que continuarán realizando supervisiones y coordinaciones interinstitucionales para mejorar los servicios dirigidos a la población infantil.