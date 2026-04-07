Cierre del puente de las Américas: Inicia inversión de carriles en Vía Centenario

Hoy habrá inversión de carriles en el puente Centenario

La Policía Nacional informó que se mantendrá la inversión de carriles en el Puente Centenario durante la tarde de este martes 7 de abril, tras el cierre del Puente de Las Américas por la explosión registrada en el sector de La Boca.

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Horario de la inversión de carriles

Las autoridades detallaron que el operativo se desarrollará en el siguiente horario:

De 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

El objetivo es facilitar el retorno de los conductores hacia sus destinos, especialmente hacia Panamá Oeste.

Medida sujeta al tráfico

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/policiadepanama/status/2041570559926980622?s=20&partner=&hide_thread=false #InversiónDeCarriles | Debido al cierre del Puente de las Américas, implementamos estrategias en la Vía Centenario para disminuir las afectaciones en la movilidad vehicular. #SeguridadVial pic.twitter.com/69yxBNkCwv — Policía Nacional (@policiadepanama) April 7, 2026

El operativo podría ajustarse dependiendo del aforo vehicular en la vía, como parte de las estrategias para agilizar la movilidad.

La mayor de la Policía Nacional, Madis González, indicó que se mantendrá la vigilancia y regulación del tránsito en la zona.

Denuncian aumento de pasajes

Las autoridades también se refirieron a denuncias ciudadanas sobre posibles aumentos en el costo del transporte.

No hay autorización para aumento de pasajes

Se recomienda denunciar cualquier irregularidad hasta que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) lo disponga oficialmente

Inspecciones en el Puente de Las Américas continúan

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041534943944122698?s=20&partner=&hide_thread=false Personal especializado del @MOPPma, @BCBRP y del @canaldepanama realizan este martes una inspección técnica patológica para conocer el estado de la estructura del Puente de las Américas, tras un incendio registrado el lunes en un área próxima y cuyas llamas alcanzaron parte de su… pic.twitter.com/TaYyoaIeY8 — Telemetro Reporta (@TReporta) April 7, 2026

Mientras tanto, continúan las evaluaciones técnicas en el Puente de Las Américas para determinar el alcance de los daños tras la explosión.

Las autoridades reiteraron que se ha reforzado la presencia policial y de tránsito para garantizar el orden y la seguridad vial durante esta jornada.