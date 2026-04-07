Cierre del puente de las Américas: Inicia inversión de carriles en Vía Centenario

La Policía Nacional informó que se mantendrá la inversión de carriles en el Puente Centenario durante la tarde de este martes 7 de abril, tras el cierre del Puente de Las Américas por la explosión registrada en el sector de La Boca.
Horario de la inversión de carriles
Las autoridades detallaron que el operativo se desarrollará en el siguiente horario:
- De 2:00 p.m. a 8:00 p.m.
El objetivo es facilitar el retorno de los conductores hacia sus destinos, especialmente hacia Panamá Oeste.
Medida sujeta al tráfico
El operativo podría ajustarse dependiendo del aforo vehicular en la vía, como parte de las estrategias para agilizar la movilidad.
La mayor de la Policía Nacional, Madis González, indicó que se mantendrá la vigilancia y regulación del tránsito en la zona.
Denuncian aumento de pasajes
Las autoridades también se refirieron a denuncias ciudadanas sobre posibles aumentos en el costo del transporte.
- No hay autorización para aumento de pasajes
- Se recomienda denunciar cualquier irregularidad hasta que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) lo disponga oficialmente
Inspecciones en el Puente de Las Américas continúan
Mientras tanto, continúan las evaluaciones técnicas en el Puente de Las Américas para determinar el alcance de los daños tras la explosión.
Las autoridades reiteraron que se ha reforzado la presencia policial y de tránsito para garantizar el orden y la seguridad vial durante esta jornada.