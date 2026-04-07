Panamá Nacionales -  7 de abril de 2026 - 09:31

Puente de las Américas en Panamá: ¿cuándo será reabierto? MOP inspecciona y evalúa su seguridad

MOP realiza inspección al Puente de Las Américas tras incendio de cisternas. Evaluarán si es seguro reabrir al tránsito.

Puente de las Américas en Panamá

Puente de las Américas en Panamá

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizará este martes una inspección técnica patológica al Puente de Las Américas, luego del incendio de camiones cisterna registrado en el sector de La Boca.

Las autoridades buscan determinar si la estructura del puente mantiene las condiciones necesarias para permitir el tránsito vehicular. Este análisis incluirá pruebas especializadas para verificar posibles daños ocasionados por las altas temperaturas del incendio.

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Miembros del BCBRP y MOP sostienen reunión técnica "para definir estrategia de evaluación estructural" del Puente de las Américas, que se realizará este martes tras el incendio de camiones cisternas en el área de La Boca, cuyas llamas alcanzaron parte de la estructura.

Puente de Las Américas: Posibles afectaciones por el fuego

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El capitán del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Caleb Rodríguez, advirtió que el calor pudo haber generado:

  • Fatiga en los herrajes de la estructura
  • Daños en componentes metálicos

“Esto no lo dictaminamos nosotros… el MOP realizará las pruebas adecuadas para determinar si el puente cumple o no para seguir con el tránsito”, explicó. “Esto no lo dictaminamos nosotros… el MOP realizará las pruebas adecuadas para determinar si el puente cumple o no para seguir con el tránsito”, explicó.

Decisión clave para la movilidad

El resultado de esta inspección será determinante para definir:

  • La reapertura del puente
  • Las condiciones de seguridad para conductores
  • Las medidas de movilidad en la ciudad

El cierre del Puente de Las Américas ha generado afectaciones en el traslado entre Panamá Oeste y la capital, obligando a implementar operativos especiales de tránsito.

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