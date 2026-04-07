Puente de las Américas en Panamá: ¿cuándo será reabierto? MOP inspecciona y evalúa su seguridad

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizará este martes una inspección técnica patológica al Puente de Las Américas, luego del incendio de camiones cisterna registrado en el sector de La Boca.
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Miembros del BCBRP y MOP sostienen reunión técnica "para definir estrategia de evaluación estructural" del Puente de las Américas, que se realizará este martes tras el incendio de camiones cisternas en el área de La Boca, cuyas llamas alcanzaron parte de la estructura.
Puente de Las Américas: Posibles afectaciones por el fuego
El capitán del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Caleb Rodríguez, advirtió que el calor pudo haber generado:
- Fatiga en los herrajes de la estructura
- Daños en componentes metálicos
Decisión clave para la movilidad
El resultado de esta inspección será determinante para definir:
- La reapertura del puente
- Las condiciones de seguridad para conductores
- Las medidas de movilidad en la ciudad
El cierre del Puente de Las Américas ha generado afectaciones en el traslado entre Panamá Oeste y la capital, obligando a implementar operativos especiales de tránsito.