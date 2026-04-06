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Autoridades anuncian medidas tras incendio que obligó al cierre del Puente de Las Américas

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, anunció que mañana martes, desde las 8:00 a.m., se realizarán las pruebas de patología forense de la estructura del Puente de Las Américas, tras el incendio de cisternas.

El director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Víctor Álvarez, informó que durante las labores de extinción del incendio en el área de tanques de Balboa se reportó una persona fallecida que quedó atrapada, y dos trabajadores resultaron heridos.

El administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert, señaló que con lo ocurrido se ha tomado la decisión de suspender todas las operaciones en el área para realizar las investigaciones pertinentes.