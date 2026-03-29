Estación Albrook abre hoy a las 12:00 m.d. reitera el Metro de Panamá

El Metro de Panamá informó que la estación Estación Albrook reabrirá este domingo 29 de marzo a las 12:00 del mediodía, luego de permanecer fuera de servicio por trabajos en su infraestructura.

La suspensión temporal del servicio se debió a labores de izaje en la estructura del techo, que forman parte de trabajos de mantenimiento. Según la entidad, estas tareas avanzaron conforme al cronograma establecido.

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Hora de reapertura

Domingo 29 de marzo

12:00 m.d. (mediodía)

A partir de esa hora, los usuarios podrán retomar el uso habitual de la estación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2038263618056200571&partner=&hide_thread=false Actualización de servicio



Les recordamos que la estación Albrook se mantiene fuera de servicio, mientras continúan los trabajos de izaje en la estructura del techo.



Las labores avanzan conforme al cronograma establecido, por lo que se mantiene la reapertura prevista para las… pic.twitter.com/p2qQ3YgkAu — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) March 29, 2026

Recomendación a usuarios

El Metro de Panamá pidió a la ciudadanía:

Tomar previsiones en sus desplazamientos

Mantenerse informados por canales oficiales

Colaborar con las indicaciones del personal

La estación Albrook es una de las más transitadas del sistema, al conectar con la terminal de transporte y múltiples rutas urbanas.