Estación Albrook abre hoy a las 12:00 m.d. reitera el Metro de Panamá

El Metro de Panamá informó que la estación Estación Albrook reabrirá este domingo 29 de marzo a las 12:00 del mediodía, luego de permanecer fuera de servicio por trabajos en su infraestructura.
Hora de reapertura
- Domingo 29 de marzo
- 12:00 m.d. (mediodía)
A partir de esa hora, los usuarios podrán retomar el uso habitual de la estación.
Recomendación a usuarios
El Metro de Panamá pidió a la ciudadanía:
- Tomar previsiones en sus desplazamientos
- Mantenerse informados por canales oficiales
- Colaborar con las indicaciones del personal
La estación Albrook es una de las más transitadas del sistema, al conectar con la terminal de transporte y múltiples rutas urbanas.