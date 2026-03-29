Panamá Nacionales -  29 de marzo de 2026 - 10:35

Estación Albrook abre hoy a las 12:00 m.d. reitera el Metro de Panamá

El Metro de Panamá informó que la estación Albrook reabre este 29 de marzo al mediodía tras trabajos en el techo. Conoce los detalles.?

Estación Albrook abre hoy a las 12:00 m.d.

Estación Albrook abre hoy a las 12:00 m.d.

Metro de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Metro de Panamá informó que la estación Estación Albrook reabrirá este domingo 29 de marzo a las 12:00 del mediodía, luego de permanecer fuera de servicio por trabajos en su infraestructura.

Estación Albrook: ¿Por qué estuvo cerrada?

La suspensión temporal del servicio se debió a labores de izaje en la estructura del techo, que forman parte de trabajos de mantenimiento. Según la entidad, estas tareas avanzaron conforme al cronograma establecido.

Hora de reapertura

  • Domingo 29 de marzo
  • 12:00 m.d. (mediodía)

A partir de esa hora, los usuarios podrán retomar el uso habitual de la estación.

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Recomendación a usuarios

El Metro de Panamá pidió a la ciudadanía:

  • Tomar previsiones en sus desplazamientos
  • Mantenerse informados por canales oficiales
  • Colaborar con las indicaciones del personal

La estación Albrook es una de las más transitadas del sistema, al conectar con la terminal de transporte y múltiples rutas urbanas.

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