Alerta azul seguirá hasta Semana Santa: MINSA reporta atenciones en carnavales

El Ministerio de Salud de Panamá ( MINSA ) informó que la alerta azul se mantendrá extendida hasta la próxima Semana Santa, como parte de las medidas de vigilancia y respuesta ante emergencias médicas a nivel nacional.

De acuerdo con la entidad, actualmente 130 instalaciones de salud están habilitadas en todo el país para brindar atención oportuna a la población durante este periodo.

Más de 17 mil atenciones durante carnavales

El MINSA también dio a conocer que, durante el operativo de carnavales, se registraron 17,074 atenciones en los cuartos de urgencias de diferentes centros médicos del país.

Estas atenciones incluyen diversos casos médicos atendidos durante las festividades, en medio de los operativos de seguridad y salud desplegados en distintos puntos del territorio nacional.

Vigilancia sanitaria continúa

Las autoridades sanitarias reiteraron que los equipos médicos y de emergencia se mantienen activos y en monitoreo constante, con el objetivo de garantizar la atención a la población en caso de cualquier incidente.

El MINSA recomendó a la ciudadanía mantener medidas de prevención y acudir a los centros de salud habilitados en caso de emergencias médicas.