Muere el cantante colombiano Yeison Jiménez en accidente aéreo

El cantante colombiano Yeison Jiménez, uno de los máximos exponentes de la música popular del país, falleció este sábado tras el accidente de la avioneta en la que viajaba, ocurrido en una zona rural del departamento de Boyacá, en el centro de Colombia. Así lo confirmaron autoridades aeronáuticas y gubernamentales.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil de Colombia, Jiménez formaba parte de las seis personas a bordo de la aeronave, que se accidentó entre las localidades de Paipa y Duitama cuando cubría la ruta con destino a Medellín. El avión quedó completamente calcinado y no hubo sobrevivientes.

“La Aeronáutica Civil lamenta profundamente esta tragedia y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seguidores del señor Yeison Jiménez, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación”, señaló la entidad en un comunicado oficial.

Víctimas del accidente

Según informó la Gobernación de Boyacá, además del artista, en el siniestro fallecieron:

Capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave

Juan Manuel Rodríguez, pasajero

Óscar Marín, asistente de Yeison Jiménez

Jéfferson Osorio, representante del cantante

Weisman Mora, pasajero

El Gobierno departamental decretó duelo oficial en Boyacá y expresó su solidaridad con los familiares, amigos y seguidores de las víctimas.

Reacciones oficiales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó lo ocurrido y confirmó que no hubo sobrevivientes.

“Lamentablemente han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendió en vuelo, en las cercanías de Paipa”, escribió el mandatario en la red social X.

Un referente de la música popular colombiana

Yeison Jiménez, de 34 años, nació en Manzanares, departamento de Caldas, y fue una figura clave en la expansión de la música popular colombiana durante la última década, llevando el género a escenarios masivos y a nuevas audiencias.

Canciones como ‘Aventurero’, ‘Vete’ y ‘Mi venganza’ lo consolidaron como uno de los intérpretes con mayor convocatoria del país. En 2021, fue reconocido como artista revelación latino por la revista Billboard y, en años recientes, logró llenar escenarios emblemáticos como el Movistar Arena de Bogotá, un hito para un género tradicionalmente ligado a espacios más pequeños.

El artista se había presentado el viernes en Málaga, Santander, y tenía programado un concierto para la noche de este sábado en Marinilla, Antioquia, como parte de su agenda artística.

Su fallecimiento ha generado conmoción en Colombia y en otros países de la región, donde su música gozó de amplia popularidad.

FUENTE: EFE