Globos de Oro 2026: resultados, ganadores y la noche que sacudió la carrera al Oscar

En los Globos de Oro 2026 , Hollywood no solo entregó estatuillas, dejó mensajes. Entre triunfos contundentes, actuaciones consagratorias y favoritos que dieron un golpe sobre la mesa, la gala encendió la carrera hacia los grandes premios del año.

Globos de Oro Jean Smart, ganadora de los Globos de Oro, habla sobre el edadismo en la industria del cine. goldenglobes

Resultados y ganadores de los Globos de Oro 2026

La noche tuvo una protagonista sin discusión: One Battle After Another. La cinta se adueñó de categorías clave y salió de la gala con aura de favorita, marcando territorio en un calendario que recién comienza. En el otro extremo del mapa, Hamnet se coronó como el gran drama de la velada, llevándose los reflectores en una de las categorías más competidas.

Las actuaciones también dejaron titulares: Wagner Moura sorprendió y se impuso como Mejor Actor en Drama por The Secret Agent, mientras Timothée Chalamet y Rose Byrne dominaron el terreno de la comedia. En los apartados especiales, KPop Demon Hunters se hizo sentir en animación y Sinners fue reconocida por su impacto en taquilla y música. Mensaje claro: no todos vinieron a saludar.

Una batalla contra otra “One Battle After Another” y “Hamnet” fueron las grandes ganadoras de la 83ª edición anual de los Premios Globo de Oro. onebattleafteranothermovie

Televisión: quiénes se llevaron los premios

La pantalla chica tampoco jugó a medias. The Pitt se quedó con el premio a Mejor Serie Dramática, mientras The Studio fue la reina de la comedia. En formato limitado, Adolescence arrasó con una actuación que la coloca como referencia del año. En lo individual, Rhea Seehorn brilló en drama y figuras como Jean Smart, Noah Wyle y Seth Rogen confirmaron que el peso de los nombres sigue contando… cuando la actuación acompaña.

¿Qué significa esta gala para lo que viene?

La foto final deja dos certezas: One Battle After Another sale fortalecida rumbo al Oscar y Adolescence se instala como la serie a vencer. Al mismo tiempo, el reconocimiento a Hamnet y a producciones internacionales como The Secret Agent añade picante a una temporada que promete más giros que guion de thriller. Los Globos hablaron. Ahora, Hollywood escucha.