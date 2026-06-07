Sorteo dominical Entretenimiento -  7 de junio de 2026 - 12:02

Números de la Pirámide de Chakatín: resultados del sorteo dominical del 7 de junio de 2026

Se han revelado los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 7 de junio del 2026, para que empieces a ganar mucho chen chen.

Mira la Pirámide de Chakatín para el sorteo de este domingo

Mira la Pirámide de Chakatín para el sorteo de este domingo

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 5 - 0 - 4 - 3

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 09 - 13 - 16 - 38 - 42 - 31

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¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá de 7 de junio del 2026?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al 7 de junio a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 7 de junio del 2026?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

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