Diputada Thomas habla de la revocatoria de mandato en su contra que concluyó con seis firmas

La diputada independiente, Paulette Thomas, se refirió a la revocatoria de mandato en su contra que concluyó con seis firmas, y consideró que el proceso fue inconstitucional. Adelantó que presentará una propuesta ante la Comisión de Reformas Electorales para “que las personas que quieren hacer una revocatoria de mandato deben tener una cantidad de firmas comprobables, previas a la introducción de este artilugio”.