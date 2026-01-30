La Audiencia Ordinaria del caso Odebrecht se lleva a cabo en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de Panamá, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
EN VIVO Nacionales - 30 de enero de 2026 - 15:24
VIDEO | En directo: juicio del caso Odebrecht en la Corte Suprema de Justicia
La Audiencia Ordinaria del caso Odebrecht continua en su segundo día en la Corte Suprema de Justicia. Sigue la transmisión en directo.
