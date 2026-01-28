EN VIVO Nacionales -  28 de enero de 2026 - 09:25

VIDEO | En directo: juicio del caso Odebrecht en la Corte Suprema de Justicia

La Audiencia Ordinaria del caso Odebrecht continua en su segundo día en la Corte Suprema de Justicia. Sigue la transmisión en directo.

@OJudicial
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Audiencia Ordinaria del caso Odebrecht se lleva a cabo en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de Panamá, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El caso Odebrecht es considerado un expediente emblemático en la lucha contra la corrupción en Panamá, por su impacto político, económico y judicial, así como por las expectativas ciudadanas en torno al desarrollo del juicio y las posibles decisiones del tribunal. Recordemos que la sesión de hoy está pactada para realizarse hasta las 12:30 p. m., de acuerdo con lo establecido anteriormente.

VIDEO | Caso Odebrecht: juicio en vivo desde la Corte Suprema de Justicia

Embed - EN VIVO | CASO ODEBRECHT: AUDIENCIA
