Caso Odebrecht entra en fase de pruebas extraordinarias en audiencia

En su tercer día de desarrollo, la audiencia del caso Odebrecht , por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio del Estado panameño, entró en la fase de presentación de pruebas extraordinarias, luego de concluir la lectura del Auto Mixto n.° 9 de llamamiento a juicio para 23 personas.

Tras escuchar las peticiones especiales formuladas por los abogados de la defensa, la jueza adjunta ad honorem del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, Baloisa Marquínez Morán, concedió la palabra a la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo, para que procediera a aducir las pruebas correspondientes al Ministerio Público.

La fiscal detalló que las pruebas extraordinarias consisten en asistencias judiciales internacionales solicitadas a Perú, Estados Unidos y Antigua y Barbuda, además del Oficio n.° 6963, fechado el 24 de octubre de 2024.

Caso Odebrecht entra en fase de pruebas extraordinarias

Dos acuerdos de responsabilidad penal validados en caso Odebrecht @OJudicial

Morcillo explicó que se trata de una extensa documentación que supera las 13,000 fojas, la cual fue presentada físicamente en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, y precisó que ya se encuentra digitalizada, quedando pendiente únicamente su ordenamiento.

Durante la jornada, la Fiscalía adujo ocho pruebas, tras lo cual la jueza Marquínez Morán corrió traslado a la parte querellante —en representación del Ministerio de Seguridad— y a los abogados defensores, con el fin de garantizar el derecho a la legítima defensa.

Para asegurar el acceso permanente a la documentación, la jueza informó que este jueves 15 de enero, la parte querellante y los defensores deberán acudir a la Secretaría del Juzgado con un dispositivo de almacenamiento, a fin de obtener copia digital de las pruebas.

Culmina lectura del Auto Mixto

Defensa de Martinelli cuestiona audiencias bajo reserva en el caso Odebrecht TReporta

Asimismo, dispuso los días viernes 16, lunes 19 y martes 20 de enero para que los interesados puedan solicitar el expediente físico, en caso de requerir la verificación directa de la información contenida en los documentos.

La jueza añadió que la audiencia se reanudará el miércoles 21 de enero, a las 8:30 a.m., para que los abogados de la defensa presenten, si así lo consideran, sus objeciones a las pruebas aducidas por el Ministerio Público.

El proceso judicial continuará este jueves 15 de enero, a partir de las 9:00 de la mañana, en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.