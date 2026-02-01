SENAN decomisa 3,029 paquetes de presunta droga en lancha al norte de Sherman

La Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), confirmó el hallazgo de 3,029 paquetes de presuntas sustancias ilícitas durante una operación realizada en una lancha rápida al norte de Sherman, en la provincia de Colón.
Cinco extranjeros aprehendidos por el SENAN
Durante la operación, las autoridades aprehendieron a cinco ciudadanos extranjeros, quienes fueron puestos a órdenes del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes.
Los paquetes decomisados fueron trasladados para su custodia, conteo y análisis, como parte del proceso de investigación que adelanta la Fiscalía de Drogas.
Investigación en curso por la Fiscalía
El Ministerio Público informó que las investigaciones continúan para determinar el tipo exacto de sustancia, su procedencia, así como la posible vinculación con redes de narcotráfico internacional que operan en el Caribe panameño.
Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener los operativos contra el tráfico ilícito de drogas, especialmente en zonas marítimas utilizadas para el traslado de este tipo de sustancias.