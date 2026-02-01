SENAN decomisa 3,029 paquetes de presunta droga en lancha al norte de Sherman

La Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) , confirmó el hallazgo de 3,029 paquetes de presuntas sustancias ilícitas durante una operación realizada en una lancha rápida al norte de Sherman, en la provincia de Colón.

De acuerdo con la información oficial, la incautación se produjo tras labores de patrullaje y vigilancia marítima, que permitieron ubicar la embarcación sospechosa y proceder con la inspección correspondiente.

Cinco extranjeros aprehendidos por el SENAN

Durante la operación, las autoridades aprehendieron a cinco ciudadanos extranjeros, quienes fueron puestos a órdenes del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes.

— Telemetro Reporta (@TReporta) February 1, 2026

Los paquetes decomisados fueron trasladados para su custodia, conteo y análisis, como parte del proceso de investigación que adelanta la Fiscalía de Drogas.

Investigación en curso por la Fiscalía

El Ministerio Público informó que las investigaciones continúan para determinar el tipo exacto de sustancia, su procedencia, así como la posible vinculación con redes de narcotráfico internacional que operan en el Caribe panameño.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener los operativos contra el tráfico ilícito de drogas, especialmente en zonas marítimas utilizadas para el traslado de este tipo de sustancias.