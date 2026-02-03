Panamá Nacionales -

Decretan receso en juicio del caso Odebrecht por inconveniente con testigo en España

Este martes 3 de febrero compareció en el juicio del caso Odebrecht un solo testigo. Se trata de Juan Jesús Cedeño, exfuncionario del Metro de Panamá, quien fue aducido por la defensa del exministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu. Sin embargo, se decretó un receso ya que otro de los testigos que se encuentra en Madrid, España, no pudo comparecer vía virtual por falta de una certificación.