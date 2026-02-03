Calle 7 Panamá ya tiene a sus finalistas: Todo listo para la gran final este mañana

Calle 7 Panamá ya tiene a sus finalistas.

Este martes 3 de febrero se disputó la semifinal de la actual temporada de Calle 7 Panamá , en la que seis competidores lo dieron todo en pruebas femeninas y masculinas, donde se pusieron a prueba la fuerza y la resistencia rumbo a la gran final.

Desde temprano, la tabla de posiciones mostró una competencia reñida. En la primera y segunda prueba femenina, Zory y Kathiana lideraron en puntos, mientras que Joma se ubicó en la tercera posición.

En la rama masculina, Alfredo lideró la primera competencia y Cocolín ganó la segunda, avanzando a la tercera prueba junto al Chamo y Kevin.

En la tercera y última competencia se definieron los finalistas: Joma y Zory, por la rama femenina, Kevin y Cocolín , por la masculina.

La gran final de Calle 7 Panamá se transmitirá en vivo este miércoles 4 de febrero, a partir de las 8:00 p.m., a través de Telemetro.