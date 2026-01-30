Panamá Nacionales -  30 de enero de 2026 - 11:14

Marco Rubio celebra fallo que anuló contrato con Panama Ports

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, celebró la decisión de la CSJ de Panamá que declaró inconstitucional el contrato con Panama Ports Company.

John McDonnell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucional el contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC).

La reacción del alto funcionario estadounidense se produce luego del fallo que anuló el acuerdo que otorgaba a PPC la concesión para la administración de puertos estratégicos en el país, una decisión que ha generado repercusiones tanto a nivel nacional como internacional.

El pronunciamiento de Rubio refuerza la atención que Estados Unidos ha mantenido sobre temas relacionados con la transparencia, el respeto al Estado de derecho y la administración de infraestructuras clave en la región.

La decisión de la Corte Suprema marca un hito jurídico y político en Panamá, al invalidar uno de los contratos más debatidos de los últimos años y abrir un nuevo escenario sobre el futuro de la operación portuaria y las relaciones contractuales del Estado.

Hasta el momento, las autoridades panameñas no han brindado mayores detalles sobre los siguientes pasos legales o administrativos tras el fallo, mientras diversos sectores analizan el impacto económico, legal y diplomático de la decisión.

