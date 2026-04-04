Panamá recibe respaldo internacional por conflicto con China

El Gobierno de Panamá agradeció el respaldo de varios países y organismos internacionales frente a las recientes inspecciones y detenciones de buques con bandera panameña en puertos de China, situación que ha generado preocupación en el comercio global.

Según la Cancillería de Panamá, los pronunciamientos de países como:

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Estados Unidos

Israel

Ucrania

Costa Rica

Honduras

Paraguay

Perú

defienden la soberanía panameña y el respeto a su registro de naves como un elemento clave del comercio internacional.

Preocupación por impacto en comercio global

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2040520046271721966?s=20&partner=&hide_thread=false El Gobierno de la República de Panamá expresa su agradecimiento a los Gobiernos de Estados Unidos, Israel, Ucrania, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú, así como a organismos internacionales por el respaldo manifestando ante las recientes detenciones e inspecciones de buques… pic.twitter.com/pDDKIKMffa — Telemetro Reporta (@TReporta) April 4, 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que las medidas aplicadas por China contra buques panameños podrían:

Aumentar costos para empresas y consumidores

Generar retrasos en cadenas de suministro

Debilitar la confianza en el sistema comercial internacional

Señalamientos de otros países

Desde Israel, el canciller Gideon Saar indicó que la aplicación de normas marítimas debe ser técnica y libre de presiones políticas.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, reafirmó el respaldo a la soberanía de Panamá y la defensa del comercio global.

Defensa del derecho internacional

Países como Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú coincidieron en:

Defender la libertad de navegación

Rechazar medidas arbitrarias

Respaldar el derecho internacional marítimo

El Gobierno panameño reiteró que su registro de naves y su rol en el comercio marítimo global son fundamentales, por lo que cualquier acción que afecte la libre navegación impacta directamente la economía internacional.