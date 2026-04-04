Panamá Nacionales -  4 de abril de 2026 - 15:25

Panamá recibe respaldo internacional por conflicto con China

Países respaldan a Panamá ante inspecciones de China a buques panameños. Advierten impacto en comercio global.

Panamá recibe respaldo internacional 

Panamá recibe respaldo internacional 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Gobierno de Panamá agradeció el respaldo de varios países y organismos internacionales frente a las recientes inspecciones y detenciones de buques con bandera panameña en puertos de China, situación que ha generado preocupación en el comercio global.

Países respaldan a Panamá

Según la Cancillería de Panamá, los pronunciamientos de países como:

  • Estados Unidos
  • Israel
  • Ucrania
  • Costa Rica
  • Honduras
  • Paraguay
  • Perú

defienden la soberanía panameña y el respeto a su registro de naves como un elemento clave del comercio internacional.

Preocupación por impacto en comercio global

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que las medidas aplicadas por China contra buques panameños podrían:

  • Aumentar costos para empresas y consumidores
  • Generar retrasos en cadenas de suministro
  • Debilitar la confianza en el sistema comercial internacional

Señalamientos de otros países

Desde Israel, el canciller Gideon Saar indicó que la aplicación de normas marítimas debe ser técnica y libre de presiones políticas.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, reafirmó el respaldo a la soberanía de Panamá y la defensa del comercio global.

Defensa del derecho internacional

Países como Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú coincidieron en:

  • Defender la libertad de navegación
  • Rechazar medidas arbitrarias
  • Respaldar el derecho internacional marítimo

El Gobierno panameño reiteró que su registro de naves y su rol en el comercio marítimo global son fundamentales, por lo que cualquier acción que afecte la libre navegación impacta directamente la economía internacional.

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