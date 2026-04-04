Panamá recibe respaldo internacional por conflicto con China

El Gobierno de Panamá agradeció el respaldo de varios países y organismos internacionales frente a las recientes inspecciones y detenciones de buques con bandera panameña en puertos de China, situación que ha generado preocupación en el comercio global.
- Estados Unidos
- Israel
- Ucrania
- Costa Rica
- Honduras
- Paraguay
- Perú
defienden la soberanía panameña y el respeto a su registro de naves como un elemento clave del comercio internacional.
Preocupación por impacto en comercio global
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que las medidas aplicadas por China contra buques panameños podrían:
- Aumentar costos para empresas y consumidores
- Generar retrasos en cadenas de suministro
- Debilitar la confianza en el sistema comercial internacional
Señalamientos de otros países
Desde Israel, el canciller Gideon Saar indicó que la aplicación de normas marítimas debe ser técnica y libre de presiones políticas.
Por su parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, reafirmó el respaldo a la soberanía de Panamá y la defensa del comercio global.
Defensa del derecho internacional
Países como Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú coincidieron en:
- Defender la libertad de navegación
- Rechazar medidas arbitrarias
- Respaldar el derecho internacional marítimo
El Gobierno panameño reiteró que su registro de naves y su rol en el comercio marítimo global son fundamentales, por lo que cualquier acción que afecte la libre navegación impacta directamente la economía internacional.